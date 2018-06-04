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Узбекская валюта - сум

Сум неуклонно "набирает вес" – курс доллара и евро в Узбекистане

REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (27)
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Центральный банк Узбекистана с 5 июня установил новый обменный курс американской и европейской валют.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане снизился по сравнению с прошлой неделей на 38,18 сума. Теперь американская валюта стоит 7944,07 сума.

Соответствующие данные приводит Центральный банк республики.

Официальный курс евро потерял за неделю 36,53 сума, составив 9262,79 сума.

Рубль, напротив, прибавил 0,16 сума и стоит 127,73 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (27)



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