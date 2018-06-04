Узбекистан не будет повышать цены на легковые авто для внутреннего рынка

Стоимость автомобилей для покупателей внутри страны не менялась восемь месяцев, сейчас компания пересматривает ценовую политику для зарубежных рынков.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Узбекистане пока не планируется повышение цен на легковые автомобили отечественного производства, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам главы компании "Узавтосаноат" Умиджана Салимова, стоимость автомобилей производства GM Uzbekistan для внутренних потребителей не менялась уже на протяжении последних восьми месяцев.

"Мы не сторонники того, чтобы увеличивать цены на внутреннем рынке. Автомобили — это очень чувствительный продукт. И повышение цен на них резко сказывается на всей экономике. Поэтому пока мы не планируем повышение цен", — прокомментировал Салимов.

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При этом узбекско-американский производитель все же готовит повышение стоимости своей продукции, но на экспортных рынках. Как поделился глава автопрома, сейчас компания пересматривает цены для зарубежных рынков, и эта работа может занять около месяца.

"Однозначно цены на экспорт будут повышаться. У нас единая цена для всех экспортных рынков, поэтому цены будут расти и в России, и в Казахстане, и в других местах. Сейчас рассматривается несколько сценариев. Так, может быть увеличение на 10%, 15%, 20% и 25%", — отметил он.

В связи с этим узбекская сторона занялась детальным изучением вопроса о том, насколько повышение стоимости авто может повлиять в целом на конкурентоспособность продукции компании за рубежом.

Напомним, что главными экспортными рынками для GM Uzbekistan остаются Россия и Казахстан, куда авто экспортируются под брендом Ravon. На сегодняшний день GM Uzbekistan производит восемь моделей на трех своих производственных площадках в Асаке, Хорезме и Ташкенте. Это автомобили под брендами Chevrolet и Ravon: Spark (R2), Nexia (R3), Cobalt (R4), Lacetti (Gentra), Captva, Malibu, Damas и Labo.