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Одобрена концепция Tashkent city

Иностранные компании готовы инвестировать 1,3 млрд долларов в Tashkent City

© Facebook
Экономика
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Проект разделили на два этапа, первый из них планируют завершить через 2,5 года.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Девять международных компаний подтвердили готовность инвестировать 1,326 миллиарда долларов в строительство объектов международного делового центра Tashkent City в столице Узбекистана.

Проект делового центра Tashkent City
© Официальная страница проекта Tashkent City в Facebook
Tashkent City построят за 4 года
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В минувшие выходные президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства на территории Tashkent City.

"Строительные работы сегодня активно ведутся в семи лотах. На их территории подтверждена реализация проектов, предусматривающих вложение 1 миллиарда 325,6 миллиона долларов инвестиций девяти международных инвесторов", — говорится в сообщении.

В числе инвесторов — британская Corso Solutions LP, германская Hyper partners GmbH, южнокорейская Bomi Engineering and Construction. В настоящее время прорабатываются перспективные проекты с рядом других зарубежных компаний.

Президент осматривает проект Tashkent City
Компании из Великобритании и Германии инвестируют в Tashkent City
Правительство Узбекистана в конце 2016 года утвердило пятилетнюю программу развития Ташкента, в рамках которой в одном из районов столицы было начато строительство МДЦ Tashkent City стоимостью около 1 миллиарда долларов. На территории центра общей площадью 80 гектаров планируется также построить бизнес-центры, торговые комплексы, выставочные залы, многоэтажные современные дома, социальные объекты.

Строительство планируется завершить в 2022 году. Финансирование и строительство МДЦ осуществляться с привлечением зарубежных средств и компаний.

В августе 2017 года премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов возглавил административный совет по строительству и управлению Tashkent City. Консультантом проекта является германская Drees & Sommer.




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