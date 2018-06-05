Иностранные компании готовы инвестировать 1,3 млрд долларов в Tashkent City

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Девять международных компаний подтвердили готовность инвестировать 1,326 миллиарда долларов в строительство объектов международного делового центра Tashkent City в столице Узбекистана.сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
В минувшие выходные президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства на территории Tashkent City.
"Строительные работы сегодня активно ведутся в семи лотах. На их территории подтверждена реализация проектов, предусматривающих вложение 1 миллиарда 325,6 миллиона долларов инвестиций девяти международных инвесторов", — говорится в сообщении.
В числе инвесторов — британская Corso Solutions LP, германская Hyper partners GmbH, южнокорейская Bomi Engineering and Construction. В настоящее время прорабатываются перспективные проекты с рядом других зарубежных компаний.
Строительство планируется завершить в 2022 году. Финансирование и строительство МДЦ будет осуществляться с привлечением зарубежных средств и компаний.
В августе 2017 года премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов возглавил административный совет по строительству и управлению Tashkent City. Консультантом проекта является германская Drees & Sommer.