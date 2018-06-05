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Здание Национального Банка Узбекистана

Нацбанк договорился с банком КНР о кредите на 250 миллионов долларов

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Средства направят на развитие в Узбекистане предпринимательства – финансирование крупных и малых проектов и поставку оборудования.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Узнацбанк подписал с Банком развития Китая заемное соглашение на 250 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Национального банк Узбекистана.

Средства пойдут на развитие предпринимательства – финансирование крупных проектов и проектов малого и среднего бизнеса, которые предполагают поставку высокотехнологичного оборудования в Узбекистане.

Таким образом узбекский банк намерен способствовать созданию импортозамещающих и экспортоориентированных производств.

"Пятого июня 2018 года в Пекине, в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 9-10 июня в КНР, Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан подписал заемное соглашение с Государственным банком развития Китая (ГБРК) на сумму 250 млн долларов США", - уточняется в пресс-релизе.

Данное соглашение – результат долгого сотрудничества между странами. Оно получило новый импульс после государственного визита в Китай президента Шавката Мирзиёева в середине мая.

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Теги:
Китай, Кредит, Национальный банк Узбекистана



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