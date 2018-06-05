18:37 05 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 32°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Рабочий устанавливает радиатор отопления в подъезде жилого дома

В Узбекистане подорожали услуги ЖКХ и транспорт

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
Получить короткую ссылку
58001

Цены на работу коммунальщиков и пассажирские перевозки в мае выросли на 2,3%, за платные автостоянки – на 1,8%.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В мае в Узбекистане выросли тарифы на целый ряд продуктов и услуг, сообщает портал "Новости Узбекистана".

График роста
© Flickr / Day Donaldson
Центробанк объяснил, почему в мае цены на рис выросли более чем на 16%

Цены на жилищно-коммунальные услуги и пассажирский транспорт повысились на 2,3%, услуги бытового характера – на 1%.

Посетить общественную баню или душевую к июню стало дороже на 2,9%, припарковать машину на платной стоянке – на 1,8%, отремонтировать электротехнику или сделать ремонт в квартире - на 1%.

Кроме того, специалисты отмечают рост цен на обувь и запчасти для автомобилей на 0,5%, на одежду, кухонные принадлежности и приборы, а также печатную продукцию и средства связи – на 0,4%.

Ковры, основные бытовые товары и электроприборы подорожали в республике на 0,2%.

При этом тарифы на авиабилеты и телевизоры снизились на 3% и 1,8% соответственно.

В целом цены на товары и услуги потребительского рынка в мае в Узбекистане выросли на 0,8%.

Ранее сообщалось о росте цен на рис в последний месяц весны, он составил более чем 16%. Это связано с дефицитом поливной воды и возможным сокращением посевных площадей.

По теме

Узбекистан не будет повышать цены на легковые авто для внутреннего рынка



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ на стартовую площадку космодрома Байконур
    На старт!

    Казахстанская сторона приняла от России всю инфраструктуру для запусков ракет "Зенит" на космодроме "Байконур".

  • Указатель села Максат Кулундинского айыл окмоту Баткенской области. Архивное фото
    Пограничный инцидент

    Главы пограничных служб Кыргызстана и Таджикистана встретятся, чтобы обсудить конфликт между военнослужащими, который произошел накануне.

  • Иностранные рабочие возвращаются к работе после обеденного перерыва
    Встать, суд идет!

    В Кузбассе гражданин Таджикистана предстанет перед судом по обвинению в организации незаконной миграции более 200 человек.

  • Церковь Святого Воскресения. Дакка, Бангладеш
    Торговый принц

    Sputnik о некогда процветавшей армянской общине Дакки и об армянском предпринимателе, которого торговля джутом сделала одним из богатейших людей XIX века.

  • Клубника
    Еще цветочки

    Установившаяся в конце мая — начале июня жаркая и сухая погода может негативно сказаться на урожае фруктов и ягод в Латвии.

  • Посол России в Литве А.И.Удальцов 4 июня почтил память 119 мирных жителей, заживо сожженных в 1944 г. немецко-фашистскими захватчиками в деревне Пирчюпяй
    В память о трагедии

    В Литве почтили память погибших мирных жителей, заживо сожженных в 1944 году в деревне Пирчюпяй фашистами.

  • НАЦ
    Пересдачи не будет

    Шестьдесят преподавателей и чиновников Экономической академии Молдовы стали фигурантами уголовного дела о махинациях с экзаменами, дипломами и курсовыми.

  • Якорь корабля
    На дне

    В ходе учений НАТО в эстонских водах обнаружили пять затонувших судов, самое большое из которых имеет металлический корпус и достигает в длину 85 метров.

  • Граница Южной Осетии с Грузией
    Граница на замке

    В КГБ Южной Осетии рассказали об усилении контроля за состоянием государственной границы.

  • Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ на стартовую площадку космодрома Байконур
    На старт!

    Казахстанская сторона приняла от России всю инфраструктуру для запусков ракет "Зенит" на космодроме "Байконур".

  • Указатель села Максат Кулундинского айыл окмоту Баткенской области. Архивное фото
    Пограничный инцидент

    Главы пограничных служб Кыргызстана и Таджикистана встретятся, чтобы обсудить конфликт между военнослужащими, который произошел накануне.

  • Иностранные рабочие возвращаются к работе после обеденного перерыва
    Встать, суд идет!

    В Кузбассе гражданин Таджикистана предстанет перед судом по обвинению в организации незаконной миграции более 200 человек.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Интерьер комнаты коммунальной квартиры на выставке Коммунальный рай, или Близкие поневоле в Особняке Румянцева, Санкт-Петербург
Когда все общее, или Жизнь в советской коммунальной квартире
Извержение вулкана в Гватемале
"Красная" тревога: около 70 человек погибли из-за вулкана в Гватемале
Сколько зарабатывают главы государств
Меркель, Путин, Трамп: чья зарплата выше

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054