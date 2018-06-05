В Узбекистане подорожали услуги ЖКХ и транспорт

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В мае в Узбекистане выросли тарифы на целый ряд продуктов и услуг, сообщает портал "Новости Узбекистана".
Цены на жилищно-коммунальные услуги и пассажирский транспорт повысились на 2,3%, услуги бытового характера – на 1%.
Посетить общественную баню или душевую к июню стало дороже на 2,9%, припарковать машину на платной стоянке – на 1,8%, отремонтировать электротехнику или сделать ремонт в квартире - на 1%.
Кроме того, специалисты отмечают рост цен на обувь и запчасти для автомобилей на 0,5%, на одежду, кухонные принадлежности и приборы, а также печатную продукцию и средства связи – на 0,4%.
Ковры, основные бытовые товары и электроприборы подорожали в республике на 0,2%.
При этом тарифы на авиабилеты и телевизоры снизились на 3% и 1,8% соответственно.
В целом цены на товары и услуги потребительского рынка в мае в Узбекистане выросли на 0,8%.
Ранее сообщалось о росте цен на рис в последний месяц весны, он составил более чем 16%. Это связано с дефицитом поливной воды и возможным сокращением посевных площадей.