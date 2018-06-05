В Узбекистане подорожали услуги ЖКХ и транспорт

Цены на работу коммунальщиков и пассажирские перевозки в мае выросли на 2,3%, за платные автостоянки – на 1,8%.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В мае в Узбекистане выросли тарифы на целый ряд продуктов и услуг, сообщает портал "Новости Узбекистана".

© Flickr / Day Donaldson Центробанк объяснил, почему в мае цены на рис выросли более чем на 16%

Цены на жилищно-коммунальные услуги и пассажирский транспорт повысились на 2,3%, услуги бытового характера – на 1%.

Посетить общественную баню или душевую к июню стало дороже на 2,9%, припарковать машину на платной стоянке – на 1,8%, отремонтировать электротехнику или сделать ремонт в квартире - на 1%.

Кроме того, специалисты отмечают рост цен на обувь и запчасти для автомобилей на 0,5%, на одежду, кухонные принадлежности и приборы, а также печатную продукцию и средства связи – на 0,4%.

Ковры, основные бытовые товары и электроприборы подорожали в республике на 0,2%.

При этом тарифы на авиабилеты и телевизоры снизились на 3% и 1,8% соответственно.

В целом цены на товары и услуги потребительского рынка в мае в Узбекистане выросли на 0,8%.

Ранее сообщалось о росте цен на рис в последний месяц весны, он составил более чем 16%. Это связано с дефицитом поливной воды и возможным сокращением посевных площадей.