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Здание правительства Республики Узбекистан

Кабинет министров Узбекистана поменял структуру

© Flickr / Stefan Munder
Экономика
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Речь идет об Институте прогнозирования и макроэкономических исследований и Институте социальных исследований.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Кабинет министров Узбекистана преобразовал два института, сообщается в постановлении президента "О мерах по совершенствованию деятельности научно-исследовательских институтов в социально-экономической сфере".

Специальная индустриальная зона Джизак. Узбекистан
© Uztelecom
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Институт прогнозирования и макроэкономических исследований передали в ведение Министерства экономики, теперь он будет заниматься формированием стратегического планирования, оценкой влияния макроэкономической политики на развитие национальной экономики и разработкой соответствующих программ и концепций.

Также специалисты займутся расчетами минимальной потребительской корзины и прожиточного минимума и впоследствии должны выработать предложения по обеспечению покупательной способности в республике.

Институт социальных исследований преобразовали в Институт бюджетно-налоговых исследований, на него возложили задачи по проведению важных для государства исследований в социальной сфере, теперь он находится в ведении Министерства финансов.

Среди основных задач института – организация и проведение фундаментальных и прикладных работ по бюджетно-налоговой и таможенно-тарифной политике, анализ тенденций развития финансового сектора и разработка инновационных методов планирования доходной и расходной частей госбюджета.

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Теги:
Минфин Узбекистана, институт, кабмин



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