ТПП призвала бизнесменов к порядочности во время моратория на проверки

Всего по результатам налогового контроля за первые пять месяцев 2018 года было выявлено 14 548 налоговых правонарушений, 9891 предприниматель привлечен к административной ответственности.

ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Торгово-промышленная палата Узбекистана призвала предпринимателей к добросовестности во время моратория на проверки, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Согласно информации Государственного налогового комитета, только за прошедшую неделю органами государственной налоговой службы было выявлено 1955 случаев правонарушений, из которых в отношении 1572 лиц, грубо нарушивших требования действующего законодательства и допустивших случаи правонарушения, применены административные штрафы в размере 467,6 миллиона сумов.

Всего по результатам налогового контроля за первые пять месяцев 2018 года было выявлено 14 548 налоговых правонарушений, 9891 предприниматель привлечен к административной ответственности.

Кроме того, за непредставление или несвоевременное представление налогоплательщиком в обслуживающий банк платежного поручения на уплату налогов и других обязательных платежей были привлечены к ответственности 2923 субъекта предпринимательства.

В связи с этим ТПП напоминает, что закон на стороне только добросовестных предпринимателей.

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"Отсутствие проверок не должно быть поводом для совершения правонарушений. Не стоит забывать, что мораторий обязывает бизнес строго соблюдать и уважать законодательство и интересы других предпринимателей, вводить корпоративную культуру в своей деятельности, повышать качество товаров, работ и услуг. Запрет на проверки был введен, чтобы дать бизнесу "встать на ноги", навести порядок в своих делах и выявить потенциал для дальнейшего развития", - говорится в сообщении пресс-службы ТПП.

В сообщении отмечается, что усиление гарантий надежной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, оказание практической помощи в организации, ведении и дальнейшем развитии бизнеса возможно только при соблюдении закона всеми участниками процесса.

Напомним, в январе текущего года в Узбекистане указом президента был введен двухлетний мораторий на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства.