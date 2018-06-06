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График роста

Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП Узбекистана

© Flickr / Day Donaldson
Экономика
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Правительство Узбекистана, напротив, ожидает роста ВВП страны в 2018 году на 5,9% против 5,5% по итогам 2017 года.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики Узбекистана в 2018 году до 5% с 5,6%, ожидавшихся в январе, говорится в материалах представительства банка в Узбекистане, размещенных в среду на его сайте.

"Согласно прогнозам ВБ в докладе, темпы роста экономики Узбекистана достигнут 5%" — сообщает ВБ со ссылкой на обзор Global Economic Prospects. Эксперты банка также понизили прогноз ВВП Узбекистана на 2019 год – до 5,1% с 6,3%.

Правительство Узбекистана ожидает роста ВВП страны в 2018 году на 5,9% против 5,5% по итогам 2017 года.

Пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
© senat.uz
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По мнению экспертов ВБ, рост ВВП замедлился из-за девальвации национальной валюты и, как следствие, ужесточения кредитно-денежной политики. При этом структурные преобразования — налоговая реформа, приватизация государственных предприятий и реформа банковского сектора, — как ожидается, улучшат перспективы долгосрочного роста.

В апреле Азиатский банк развития также ухудшил прогноз темпов роста ВВП Узбекистана в 2018 году до 5,5% против прогноза в 6,8% в сентябре 2017 года. Прогноз на 2019 год также снижен — с 7,3% до 5,6%.

ЦБ Узбекистана с 5 сентября 2017 года практически в два раза девальвировал сум, а юридические и физические лица указом президента страны Шавката Мирзиёева получили возможность свободно покупать и продавать валюту по рыночному курсу.

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Теги:
Всемирный банк, Узбекистан



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