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Инфляция за пять месяцев не превысила прогноз

Sputnik
Экономика
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Этот показатель в 2018 году составил 6,6%, однако рост цен достиг 7,4% в Ташкенте и 7,1% в Каракалпакстане.

ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Инфляция в Узбекистане за пять месяцев 2018 года не превысила прогноз и составила 6,6%, сообщает пресс-служба МИД.

При этом цены продолжают расти – на 7,4% в Ташкенте, 7,3% – в Андижанской области, 7,1% – в Каракалпакстане.

В ходе видеоселекторного совещания под руководством президента Шавката Мирзиёева причинами были названы недостатки в управлении в регионах и сфере производства.

"Сегодня в регионах особое внимание уделяется значительному наращиванию заготовки плодоовощной, животноводческой, птицеводческой, рыбоводческой продукции и меда. С этой целью предпринимателям и фермерам выделяются в необходимом объеме кредиты, земельные участки для заготовки кормов, предоставляются все необходимые льготы. <...> Это, в свою очередь, негативно влияет на сохранение стабильности цен на внутреннем рынке", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что для устойчивого развития экономики президент призвал увеличить налоговые поступления на 8,1%.

Он раскритиковал ситуацию с налогами в ряде регионов и подчеркнул, что местные власти не используют в полной мере резервы для дополнительных поступлений, а большая часть отчислений приходится на крупные предприятия.

В совещании приняли участие члены правительства, хокимы областей, представители различных ведомств и предприниматели.

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Теги:
Президент, финансовый прогноз, Инфляция



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