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В Термезе состоялся Международный бизнес- форум Открытый Юг

На форуме "Открытый Юг" подписали договоры на 365,5 миллиона долларов

Отдел по внешним коммуникациям, продвижению в СМИ, интернете и социальных сетях
Экономика
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Мероприятие прошло в Термезе в начале июня, в нем приняли участие представители власти и бизнеса.

ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. В начале июня в Термезе состоялся Международный бизнес-форум "Открытый Юг", посвященный развитию Сурхандарьинской области, сообщает отдел по продвижению в СМИ Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям.

Достопримечательности Республики Узбекистан
© Flickr / Asian Development Bank
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Участники обсудили инвестиционное сотрудничество, продвижение туристических возможностей и экспортный потенциал, а также заключили свыше 60 меморандумов и подписали договоры в строительной, сельскохозяйственной, пищевой и других сферах на 365,5 миллиона долларов.

В первый день форума собравшиеся представили презентации, раскрывающие потенциал региона, а главы иностранных предприятий рассказали о проектах, которые уже реализуются в Сурхандарьинской области.

Также они встретились с хокимом Эркинжоном Турдимовым.

Во второй день гости посетили ряд предприятий, среди которых территория логистического центра "Термез Карго".

"В рамках форума "Открытый Юг" была организована выставка продукции, где более 40 отечественных предприятий из различных регионов смогли продемонстрировать возможности своего производства. Выставка стала открытой площадкой, где предприниматели обрели партнеров для развития совместных бизнес-проектов", - также уточняется в сообщении.

В мероприятии приняли участие более 180 представителей ведомств, министерств, главы дипломатических миссий, руководители зарубежных фирм и предприниматели региона.

Теги:
Договор, Термез, Форум



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