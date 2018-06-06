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Обувь, произведенная в Джизакской области

Узбекистан к концу 2019 года намерен производить вдвое больше кожаной обуви

© Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Председатель Ассоциации "Узчармсаноат" Сардор Умурзаков рассказал о программе развития кожевенной и каракулевой отраслей в Узбекистана и об основных направлениях сотрудничества республики с зарубежными партнерами.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Руководитель Ассоциации предприятий кожевенной и обувной отрасли "Узчармсаноат" представил в посольстве Узбекистана в Москве программу широкомасштабных реформ этой сферы производства.

Амбициозные планы

По словам Сардора Умурзакова, президентом страны Шавкатом Мирзиёевым одобрена программа развития отрасли, которая, в частности, включает два основных направления.

"Во-первых, мы за 14 месяцев намерены реализовать в общей сложности 15 инвестиционных проектов по переработки кожи. Суть в том, чтобы увеличить долю продукции с уровнем переработки "3"— то есть уже готовая кожа. Если сейчас мы производим порядка 1 миллиарда квадратных дециметров кожи в год, то к 2020 году этот показатель должен вырасти до 1,125 миллиардов квадратных дециметров", — отметил глава Ассоциации.

В рамках второго направления развития отрасли предусмотрена организация 57 новых кожевенных предприятий, 49 из которых будут производить обувь, а остальные 8 – кожгалантерею.

Производство танцевальной обуви и костюмов
© Sputnik / Владимир Астапкович
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"Сейчас ежегодно мы производим порядка 40 миллионов пар обуви, из них только 17 миллионов пар – это продукция из кожи. В ближайшее время мы намерены удвоить эту долю, а объемы производства кожгалантерейных изделий вырастет в полтора раза", — добавил Умурзаков.

В рамках программы по импортозамещению в этой сфере Узбекистан намерен еще больше увеличить долю продаж своей продукции на внутреннем рынке, сейчас это цифра составляет 65%.

Отдельным пунктом программы выделено возрождение каракулеводства и производства изделий из каракуля.

По словам руководителя "Узчармсаноат", без мощной государственной поддержки, финансирования, налоговых и иных преференций, которые предоставлены предприятиям, развить отрасль было бы невозможно, особенно если учесть, что 99% предприятий это частные малые компании, в которых работает не более 250 человек.

Опыт и знания

Для достижения поставленных задач одного строительства новых фабрик недостаточно – необходима современная производственная база, технологии и главное – квалифицированные кадры.

В частности, Узбекистан активно сотрудничает с ведущими странами этой отрасли легкой промышленности – Россией, Италией и Турцией. В одних регионах закупается оборудование, в других – перенимается опыт, в третьих – дизайнерские решения.

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Foto, Тошкенбой Абдуллаев
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Для повышения квалификации сотрудников узбекских обувных фабрик и заводов по производству кожгалантереи направляют на интенсивные курсы в Турцию, также по кадровым вопросам Узбекистан активно взаимодействует с Великобританией и с российскими коллегами.

В самой республике для подготовки необходимых специалистах открываются три новых специальности, а с сентября в стране примут студентов пять новых профильных колледжей.

С соседями по пути

Несмотря на активное взаимодействие Узбекистана с ведущими предприятиями Европы и Азии, основным партером в экспортном, импортном и производственном плане по-прежнему остается Россия и другие страны СНГ.

"Только за прошлый 2017 год взаимный товарооборот между кожевенными отраслями России и Узбекистана вырос в 20 раз. Это же касается и наших партеров в СНГ, в частности Казахстана. Совсем недавно началось сотрудничество с коллегами из Беларуси и Украины. Кроме того в приоритете у нас наши соседи – Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. В ближайшие 5 лет мы намерены увеличить объемы товарооборота в этой отрасли в 20 раз ", — подчеркнул Умурзаков.

В качестве основных направлений сотрудничества непосредственно с Россией он назвал торговые связи – взаимная поставка сырья, химикатов и комплектующих для производства, а также вопросы консультирования специалистов и их переподготовки. В настоящее время имеется договоренность с тремя российскими вузами, которые помогут в обучении узбекских специалистов отрасли.

В свою очередь руководитель российского представительства Ассоциации "Узчармсаноат" Гюльнара Бабич уточнила, что в настоящее время узбекские производители обуви работают с российскими коллегами на условиях аутсорсинга.

"Сейчас мы отшиваем кожаную обувь и поставляем комплектующие под маркой "Детский мир", а также работаем с производителями специальной обуви. Что касается модельных изделий, то уже разрабатывается зимняя коллекция с мехом, которая для российского рынка будет отшиваться под брендом Zenden. Думаю, к этой зиме наши изделия уже можно будет увидеть в российских магазинах", — пояснила Бабич.

Она добавила, что представительство "Узчармсаноат" работает в России с 2016 года. Пока у Ассоциации нет своей сети магазинов, но сотрудничество постоянно расширяется.

Из кожи вон, или В ногу со временем

Презентация кожевенной и каракулевой отраслей Узбекистана вызвала живой интерес у представителей российских компаний. Многие хотели узнать, каковы условия вхождения на узбекский рынок для иностранных инвесторов, какие для них при этом предусмотрены преференции.

Впрочем, были вопросы и стратегического характера, например, как быть с тенденцией внедрения в обувную промышленность новых, чаще всего искусственных материалов.

"Бороться с мировыми тенденциями как минимум неэффективно, гораздо полезней их оседлать и идти в ногу со временем. Да, сегодня в спортивной или специальной обуви все реже используют кожу, отдавая предпочтения современным материалам. Мы не отстаем от остального мира и также используем новые технологии, но, думаю, кожаная обувь еще долгие годы будет востребована", — заметил глава Ассоциации Сардор Умурзаков.

Говоря о реализации растущих объемов продукции он добавил, что более чем 100-миллионный рынок Средней Азии, включающий и Афганистан, еще не заполнен, так что в этом направлении есть куда развиваться производителям обуви, не опасаясь перепроизводства.

Теги:
промышленность



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