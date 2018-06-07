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"Узавтопром" намерен продать за рубеж 51,78% акций аккумуляторного завода

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Президент поручил "Узавтопрому" определить рыночную стоимость пакета и выставить его на биржевые торги.

ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. "Узавтопром" намерен продать 51,78% акций Джизакского аккумуляторного завода иностранным инвесторам, следует из постановления президента страны Шавката Мирзиёева.

"Одобрить предложение АО "Узавтопром", Министерства экономики и Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан о реализации пакета акций в размере 51,78%, принадлежащего АО "Узавтопром", иностранным инвесторам в установленном порядке", — говорится в документе.

Президент поручил "Узавтопрому" определить рыночную стоимость пакета и выставить его на биржевые торги.

Джизакский аккумуляторный завод был образован в марте 2010 года на базе узбекско-американского СП "УзЭксайд", признанного хозяйственным судом Джизакской области в 2009 году банкротом. АО "Узавтопром" владеет 84,78% акций завода, узбекский банк "Асака" — 12,09%, СП GM Uzbekistan — 2,71%, АО "Узвторцветмет" — 0,42%. Завод по производству стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей мощностью в миллион единиц в год начал работу в 2002 году, однако так и не вышел на проектную мощность.

Теги:
Узавтопром, Шавкат Мирзиёев, Производственный процесс, Глава государства



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