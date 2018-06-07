Главы транспортных ведомств 28 стран приехали на совещание в Бишкек

Главная цель совещания - углубление сотрудничества между различными странами мира в области железнодорожного сообщения, урегулирование вопросов приграничного характера, беспрепятственное осуществление пассажирских и грузовых перевозок по территории государств.

ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Руководители транспортных ведомств 28 стран мира принимают участие в 46-м совещании министров организации сотрудничества железных дорог, которое проходит в Бишкеке, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Министерства транспорта и дорог республики Кылычбек Досумбетов.

Мероприятие продлится до 8 июня. Совещание открыл министр транспорта и дорог Кыргызстана Жамшитбек Калилов, который в своей приветственной речи отметил важную роль железных дорог в развитии транспортной системы различных стран мира, а также необходимость взаимодействия транспортных ведомств разных стран в этой сфере.

"В работе форума принимают участие представители железнодорожных ведомств 28 стран дальнего и ближнего зарубежья, в том числе стран СНГ, Южной Кореи, Вьетнама, Польши и других. Основная цель совещания — углубление сотрудничества между различными странами мира в области железнодорожного сообщения, урегулирование вопросов приграничного характера, беспрепятственное осуществление пассажирских и грузовых перевозок по территории государств", — отметил собеседник агентства.

Калилов также отметил, что Кыргызстан планирует реализацию нескольких крупных железнодорожных проектов, таких, как строительство железнодорожной магистрали Китай - Кыргызстан - Узбекистан", а также железной дороги, которая соединит север и юг республики. По его мнению, данные проекты в перспективе послужат развитию экономики республики, созданию дополнительных трудовых мест, а также повысят туристическую привлекательность страны.