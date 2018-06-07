18:26 07 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 36°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
LIVE:
Узбекистанцы в Кыргызстане: видео прибытия поезда Ташкент — Бишкек

Главы транспортных ведомств 28 стран приехали на совещание в Бишкек

© Sputnik . Эмиль Садыров
Экономика
Получить короткую ссылку
2 0 0

Главная цель совещания - углубление сотрудничества между различными странами мира в области железнодорожного сообщения, урегулирование вопросов приграничного характера, беспрепятственное осуществление пассажирских и грузовых перевозок по территории государств.

ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Руководители транспортных ведомств 28 стран мира принимают участие в 46-м совещании министров организации сотрудничества железных дорог, которое проходит в Бишкеке, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Министерства транспорта и дорог республики Кылычбек Досумбетов.

Мероприятие продлится до 8 июня. Совещание открыл министр транспорта и дорог Кыргызстана Жамшитбек Калилов, который в своей приветственной речи отметил важную роль железных дорог в развитии транспортной системы различных стран мира, а также необходимость взаимодействия транспортных ведомств разных стран в этой сфере.

"В работе форума принимают участие представители железнодорожных ведомств 28 стран дальнего и ближнего зарубежья, в том числе стран СНГ, Южной Кореи, Вьетнама, Польши и других. Основная цель совещания — углубление сотрудничества между различными странами мира в области железнодорожного сообщения, урегулирование вопросов приграничного характера, беспрепятственное осуществление пассажирских и грузовых перевозок по территории государств", — отметил собеседник агентства.

Калилов также отметил, что Кыргызстан планирует реализацию нескольких крупных железнодорожных проектов, таких, как строительство железнодорожной магистрали Китай - Кыргызстан - Узбекистан", а также железной дороги, которая соединит север и юг республики. По его мнению, данные проекты в перспективе послужат развитию экономики республики, созданию дополнительных трудовых мест, а также повысят туристическую привлекательность страны.

Теги:
Кыргызстан, Железнодорожный транспорт



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Демонстрация повреждений картины И. Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Третьяковской галерее
    За стеклом

    Директор Третьяковской галереи на открытии выставки в Астане рассказала, что ждет картины музея после атаки вандала на "Ивана Грозного".

  • Тигр. Архивное фото
    Недомашнее животное

    В Бишкеке разыскивают мужчину, который выгуливал по улицам тигра на поводке, – фотографии с "прогулки" опубликовали в Facebook очевидцы.

  • Таджикско-кыргызская граница. Архивное фото
    Прощай, оружие!

    Таджикистан и Кыргызстан договорились не использовать оружие в ходе инцидентов на государственной границе.

  • Солдаты
    Инновации и дисциплина

    Премьер-министр Армении пообещал в армии новые технологии, повышение офицерских зарплат и борьбу с уклонистами.

  • Телевизор
    Вы в эфире!

    Совсем избавить латвийского телезрителя от российских каналов не получится - против выступают как кабельные операторы, так и Еврокомиссия.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляе
    Рады бы, да не можем

    В Литве заявили, что выполнить решение Европейского суда по правам человека о секретной тюрьме ЦРУ на территории республики практически невозможно.

  • Демонстрация повреждений картины И. Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Третьяковской галерее
    За стеклом

    Директор Третьяковской галереи на открытии выставки в Астане рассказала, что ждет картины музея после атаки вандала на "Ивана Грозного".

  • Тигр. Архивное фото
    Недомашнее животное

    В Бишкеке разыскивают мужчину, который выгуливал по улицам тигра на поводке, – фотографии с "прогулки" опубликовали в Facebook очевидцы.

  • Таджикско-кыргызская граница. Архивное фото
    Прощай, оружие!

    Таджикистан и Кыргызстан договорились не использовать оружие в ходе инцидентов на государственной границе.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

АЗЛК-2144 Истра
Бонду и не снилось: концепт-кары времен Советского Союза
LIVE: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2018
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2018
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
Отвечает Владимир Путин: прямая линия с президентом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054