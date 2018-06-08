Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что автосалоны стали предлагать покупателям машины без некоторых деталей.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Автомобильный производитель GM Uzbekistan не будет продавать некондиционные автомобили "Дамас", сообщает пресс-служба компании на странице в Facebook.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что автосалоны в связи с дефицитом аксессуаров реализуют машины без ряда деталей.

"Компания не подтверждает данную информацию и сообщает, что она не соответствует действительности. Вся достоверная информация о реализуемых автомобилях и изменениях размещается на официальном сайте АО GM Uzbekistan, а также на официальных страницах компании в социальных сетях", - говорится в официальном сообщении производителя.

GM Uzbekistan – крупнейшая компания по производству автомобилей в Узбекистане. На сегодня она изготавливает восемь моделей на трех своих производственных площадках в Асаке, Хорезме и Ташкенте – машины под марками Chevrolet и Ravon.

В ближайшие годы она планирует занять доминирующую роль на рынке Казахстана и укрепить торговые отношения с Россией. В эти страны чаще всего экспортируют авто под брендом Ravon.