Комиссия ООН готова поддержать проект коридора "Узбекистан–Кыргызстан–Китай"

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) готова при необходимости оказать финансово-техническое содействие в разработке проектов международного договора о совместном использовании железнодорожного коридора "Узбекистан–Кыргызстан–Китай", сообщили в пресс-службе Министерства внешней торговли.
Делегацию ЭСКАТО в Узбекистане возглавил заместитель исполнительного секретаря организации Хонгжу Хам.
Хонгжу Хам отметил, что ЭСКАТО рассматривает Узбекистан в качестве важного партнера в регионе и положительно оценивает процесс либерализации внешнеторговой деятельности в республике, а также запуск переговорного процесса по вступлению Узбекистана в ВТО.
Он добавил, что ЭСКАТО намерена принять самое активное участие в предстоящей в международной конференции "Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности" в Ташкенте.
"Гость также сообщил о готовности ЭСКАТО оказать при необходимости финансово-техническое содействие в разработке проектов международного договора о совместном использовании железнодорожного коридора "Узбекистан–Кыргызстан–Китай", - добавили в пресс-службе министерства.
Узбекистан, будучи полноправным членом ЭСКАТО с 1992 года, взаимодействует с комиссией в сфере транспорта, торговли и инвестиций, окружающей среды.