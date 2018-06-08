Комиссия ООН готова поддержать проект коридора "Узбекистан–Кыргызстан–Китай"

Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) планирует активнее участвовать в транспортно-логистических проектах в Узбекистане и в Центральной Азии в целом.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) готова при необходимости оказать финансово-техническое содействие в разработке проектов международного договора о совместном использовании железнодорожного коридора "Узбекистан–Кыргызстан–Китай", сообщили в пресс-службе Министерства внешней торговли.

Делегацию ЭСКАТО в Узбекистане возглавил заместитель исполнительного секретаря организации Хонгжу Хам.

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На встрече со специалистами Министерства внешней торговли представители организации обсудили современное состояние и перспективы развития сотрудничества Узбекистана с ЭСКАТО. Речь также шла об активизации участия организации в транспортно-логистических проектах в Узбекистане и в Центральной Азии в целом.

Хонгжу Хам отметил, что ЭСКАТО рассматривает Узбекистан в качестве важного партнера в регионе и положительно оценивает процесс либерализации внешнеторговой деятельности в республике, а также запуск переговорного процесса по вступлению Узбекистана в ВТО.

Он добавил, что ЭСКАТО намерена принять самое активное участие в предстоящей в международной конференции "Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности" в Ташкенте.

"Гость также сообщил о готовности ЭСКАТО оказать при необходимости финансово-техническое содействие в разработке проектов международного договора о совместном использовании железнодорожного коридора "Узбекистан–Кыргызстан–Китай", - добавили в пресс-службе министерства.

Узбекистан, будучи полноправным членом ЭСКАТО с 1992 года, взаимодействует с комиссией в сфере транспорта, торговли и инвестиций, окружающей среды.