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В территорию СЭЗ Навои включены 81,4 га бездействующих производственных площадей

В Навоийской области создали новые промышленные зоны

© norma.uz
Экономика
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"Навои" увеличили на 81,4 гектара, в нее включили здания и сооружения производственной базы и завода стройматериалов.

ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Свободную экономическую зону "Навои" в Узбекистане увеличили на 81,4 гектара, сообщает Norma.uz.

В "Навои" включили расположенные в городе производственные площади – сооружения и здания производственной базы и завода стройматериалов и объекты бывшего предприятия "Автотрансстрой-механизация".

Постановление "О мерах по расширению деятельности свободной экономической зоны "Навои" и созданию малых промышленных зон в Навоийской области" президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал в начале июня.

"Административному совету свободных экономических зон и малых промышленных зон Навойиской области в месячный срок принять меры по созданию дирекции МПЗ", - уточняется в документе.

Всего в Навойиской области создали четыре малых промышленных зоны – Зарашфанскую городскую, Навойискую городскую, Карманинскую районную и Хатырчинскую районную, они занимают по 0,8 гектара, 1,2 гектара и 35 гектаров соответственно.

Государственную недвижимость на территории малых промзон предоставляют бизнес-субъектам на 10 лет с последующим переходом права собственности при выполнении определенных условий – создании и сохранении рабочих мест, соблюдении бизнес-планов и уплаты налогов.

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Теги:
Президент, Навои, промышленность



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