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Акционерное общество Узбекэнерго

Да будет свет: Кыргызстан экспортирует электроэнергию Узбекистану

© АО "Узбекэнерго"
Экономика
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Договоренность о продолжении летних поставок достигнута в рамках добрососедских отношений.

ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Республика Кыргызстан начала экспорт электроэнергии в Узбекистан, сообщает пресс-служба открытого акционерного общества "Электрические станции".

Договоренность о продолжении летних поставок была достигнута в рамках добрососедских отношений и в целях рационального использования водно-энергетических ресурсов Кыргызской Республики.

"Согласно договору между ОАО "Электрические станции" (Кыргызстан) и АО "Узбекэнерго" (Узбекистан), экспорт электроэнергии в Республику Узбекистан начат с 8 июня 2018 года и продлится по август 2018 года. Всего будет экспортировано 500 миллионов киловатт в час по цене 2 цента США за один киловатт в час, сложившейся на региональном рынке Центральной Азии", - уточняется в сообщении.

Планируемый объем воды Токтогульского водохранилища на 2018 год позволяет экспортировать товар, объемы поставок будут корректироваться, исходя из технических возможностей сторон.

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Теги:
электроэнергия, Узбекэнерго, Кыргызстан



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