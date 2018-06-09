В Узбекистане разрешили продавать алкоголь в магазинах и на рынках

Указ президента вступает в силу с 1 июля, с августа производители получат право открывать фирменные магазины.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. С 1 июля в Узбекистане начнут продавать алкоголь в крупных магазинах и на рынках, сообщается в указе президента, передает портал "Новости Узбекистана".

© Sputnik / Руслан Кривобок Начал действовать "спортивный сбор" для производителей водки и сигарет

В список площадок, где разрешена реализация алкогольной продукции, внесли крупные торговые точки площадью свыше 100 квадратных метров, в том числе дехканские, а также ярмарочные торговые павильоны.

При этом продажа запрещена в магазинах, которые расположены ближе чем на 100 метров к школам, спортзалам, мечетям, православным и католическим храмам.

Также с августа производители получают право открывать фирменные магазины или продавать алкоголь другим юридическим лицам.

Ранее в Узбекистане ввели так называемый спортивный сбор, который предусматривает повышение налогов на водку, пиво и сигареты. Производители водки с 1 июня выплачивают по 5 тысяч сумов за каждый декалитр, пива – по 2 тысячи. Средства поступают в ведение Фонда развития физической культуры и спорта.

В республике полностью запрещена реклама алкогольной и табачной продукции.