Закон для предприимчивых: узбекистанцы заработают на сдаче лома

Новое положение о порядке обращения с ломом, отходами цветных и черных металлов утвердил кабмин.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Физическим лицам в Узбекистане разрешили сдавать металлолом, сообщается в постановлении кабинета министров "О мерах по совершенствованию системы сбора, сдачи и переработки лома".

Заниматься приемом отходов цветного металла теперь имеет право только компания "Узвторцветмет", в течение двух месяцев ее обязали организовать в городах и районных центрах областей республики и Республики Каракалпакстан специализированные пункты.

"Установить, что АО "Узвторцветмет" входит в состав Комплекса кабинета министров Республики Узбекистан по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности", - уточняется в постановлении правительства.

Сдавать лом запрещено детям до 16 лет, однако при наличии письменного согласия от родителей или законных представителей с указанием паспортных данных и места жительства прием допускается.

Цены на отходы черных и цветных металлов устанавливаются в свободной форме на рыночной основе.

"Узвторцветмет" был объявлен монополистом рынка металлолома в Узбекистане в октябре 2017 года, среди его основных задач – организация эффективной системы приема лома и отходов цветных металлов.

Кроме того, госкомпания несет ответственность за стимулирование расчетов в этой сфере.