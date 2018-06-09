Узбекистан и Южная Корея договорились улучшить торговые отношения

В планах сторон – провести бизнес-форумы в Узбекистане и Корее.

ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. В Торгово-промышленной палате Узбекистана состоялась встреча с председателем Ассоциации содействия развитию малого и среднего бизнеса Республики Корея Ким Ён Гу. Об этом передает пресс-служба ТПП.

Стороны обсудили меры по улучшению торгово-экономических отношений и договорились заключить меморандум о сотрудничестве между предпринимателями двух стран.

В настоящее время страны подписали протокол о намерениях между Торгово-промышленной палатой Узбекистан и Ассоциацией содействия развитию малого и среднего бизнеса Кореи.

Также в планах сторон – провести бизнес-форумы в Узбекистане и Корее.