В Узбекистане намерены производить больше стройматериалов

Решение об обеспечении стабильных цен в этом секторе приняли участники видеоселекторного совещания.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Узбекистане обеспечат стабильные цены на строительные материалы и увеличат объем их производства, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Соответствующие решения приняли участники видеоселекторного совещания, которое прошло в ведомстве накануне.

"В ходе заседания отмечена актуальность и стратегическая важность решения вопроса по увеличению в республике объема производства строительных материалов и стабилизации цен на них с учетом строительства таких масштабных объектов, как Tashkent и Samarkand city, город Нурафшон, Ташкентский международный аэропорт, Ташкентская кольцевая дорога, Юнусабадская линия метро", - уточняется в сообщении.

В совещании приняли участие генеральный прокурор Ихтиёр Абдуллаев, сотрудники кабинета министров республики, руководители министерств и ведомств.

Они пришли к выводу о необоснованном росте цен на стройматериалы.

Сегодня среди 7,1 тысячи отечественных производителей строительных материалов 70% от общего числа не используют в полном объеме свои производственные возможности, считают участники совещания.

В мае цены на стройматериалы выросли на 15,6%.