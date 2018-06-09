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Зарядка аккумуляторов электромобиля.

Китайская компания откроет завод электромобилей в Узбекистане

© Sputnik / Евгений Биятов
Экономика
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Представители двух стран встретились в Министерстве инновационного развития.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Китайская компания Changan Automobile Group намерена открыть в Узбекистане завод электромобилей, сообщает портал "Народное слово".

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Представители компании провели встречу с коллегами в Министерстве инновационного развития республики, они обсудили перспективы возможного сотрудничества и план на строительство сборочного цеха электромобилей в Ферганской долине.

Министр инновационного развития Отабек Назиров выразил готовность продвигать данный проект, оказывать максимальную поддержку и практическое содействие в диалоге с соответствующими ведомствами и государственными структурами.

В ближайшее время стороны подпишут меморандум о сотрудничестве.

На первом этапе намечается инвестирование около 15-20 миллионов долларов и создание 100-150 рабочих мест. Затем специалисты займутся локализацией производства с привлечением мощностей смежных предприятий.

Changan Automobile Group Co Ltd – одна из крупнейших компаний Китая, входит в "большую четверку" китайских автопроизводителей.

Теги:
завод, электромобиль, Китай



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