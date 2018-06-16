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Болельщица сборной России перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии
Старт дан: в Москве открыли чемпионат мира по футболу - 2018
Видеоэкскурсия по новому терминалу аэропорта Ташкент
Видеоэкскурсия по новому терминалу аэропорта Ташкент
Новый терминал аэропорта Ташкента
Чем удивит пассажиров новый терминал аэропорта Ташкента

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Поддерживаете ли вы продажу алкоголя в обычных супермаркетах?
  • Да, это общемировая практика, так удобнее и туристам, и местным потребителям
    41.7% (20)
  • Нет, это приведет к росту алкоголизма и пагубно скажется на воспитании молодежи
    14.6% (7)
  • Либерализация торговли алкоголем нужна, но контроль за продавцами должен быть жестче
    33.3% (16)
  • Я за здоровый образ жизни и против продажи алкоголя где бы то ни было
    10.4% (5)
Проголосовали: 48
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