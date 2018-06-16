С января по март республика заняла за границей 841 миллион долларов, средства предоставили посредством суверенных займов.
Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" поставила ядерное топливо для реактора на площадке Института ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Узбекистана.
Хозяин торжественного зала Mumtoz получит от хокимията ресторан Sayohat, упомянутые здания снесут из-за строительства Tashkent city.
При этом валовые золотовалютные резервы в мае уменьшились на 0,8% и на начало июня составили 28,1 миллиарда долларов.
В городе планируют создать 1,3 тысячи новых рабочих мест и 10 организаций, а также расширить 12 действующих промышленных предприятий.
Во вторник стороны обсуждали импорт белорусской техники с 2020 по 2023 годы, контракт до 2018 года выполнен примерно на 70%.
Участники присоединились к заседаниям Комитета сотрудничества и Подкомитета по экономике, торговле и инвестициям, а также провели брифинг.
Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш уверен, что Минск и Ташкент смогут наладить взаимовыгодное сотрудничество, прежде всего в торговле и производстве.
Порядок расчета потребительской корзины и прожиточного минимума указан в проекте постановления кабинета министров.
Шавкат Мирзиёев в ходе двухдневной поездки в Фергану осмотрел многоэтажные дома на массиве Мустакиллик и ознакомился с генеральным планом города.
Генеральный директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов прокомментировал общую историческую ситуацию в странах Евросоюза.
Стороны планируют построить в Узбекистане совместные предприятия в области производства лекарств.
Посол РФ в республике Владимир Тюрденев выразил благодарность и заявил, что это еще раз подтверждает нерушимость вековых уз дружбы.
Кроме того, государства намерены наладить сотрудничество в туризме и транспорте.
Документ будет полезен потенциальным зарубежным инвесторам и узбекским предпринимателям.
Минск готов рассмотреть предложения Ташкента по прямым поставкам хлопковолокна, свежих и переработанных фруктов и овощей, орехов.
Средства будут направлены на открытие новых предприятий и модернизацию существующих, планируется создать 2700 рабочих мест.
Президент изучил работу автоматизированного декоратора по немецкой технологии на предприятии по производству женской одежды в Маргилане.
В ближайшее время будет разработана "дорожная карта", согласно которой на базе производственных площадей ОАО "Инвестстрой" будет создан логистический центр, куда Узбекистан будет экспортировать товары без предоплаты.
Глава государства распорядился создать Научный центр по гранатоводству, открыть кафедру в Ферганском госуниверситете и довести площадь гранатовых садов в Ферганской области до 20 тысяч гектаров.