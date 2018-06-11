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Собака перед осмотром в кабинете УЗИ

В Узбекистане производители ветеринарных препаратов получат преференции

© Sputnik / Александр Кондратюк
Экономика
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Отечественным предприятиям на пять лет предоставят ценовые преференции в размере 20 процентов от стоимости аналогичной продукции иностранных производителей.

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В Узбекистане предприятия, производящие ветеринарные препараты, получат преференции от властей республики.

Как уточняется в постановлении правительства РУ, отечественным предприятиям на пять лет предоставят ценовые преференции в размере 20 процентов от стоимости аналогичной продукции иностранных производителей при участии в государственных закупках.

Ранее Мирзиёев учредил Государственный комитет ветеринарии. Госструктура создана на базе Главного государственного управления ветеринарии при Минсельводхозе.

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Теги:
ветеринар, Узбекистан



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