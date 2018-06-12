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Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Ферганскую область ознакомился с деятельностью агрофирмы Фаргона анорчилик Кувинского района.

Визит в Фергану: президент поручил создать бренд узбекского граната

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Глава государства распорядился создать Научный центр по гранатоводству, открыть кафедру в Ферганском госуниверситете и довести площадь гранатовых садов в Ферганской области до 20 тысяч гектаров.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Ферганскую область ознакомился с деятельностью агрофирмы "Фаргона анорчилик" Кувинского района и поручил создать бренд узбекского граната.

Натюрморт из фруктов
© Sputnik / Виктор Чернов
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Кроме того, площадь гранатовых садов Ферганской области должна быть доведена до 20 тысяч гектаров в ближайшие годы, расширению заготовки саженцев, освоению бескостных сортов граната, передает пресс-служба президента Узбекистана.

Агрофирма занимает более 300 гектаров площади, специализируется на выращивании граната, хранении и экспорте урожая. В настоящее время на 289 гектарах площадей высажено более 272 тысяч кустов граната около 15 сортов. Обеспечена занятость около пятисот человек. До 2025 года планируется довести площадь гранатовой плантации до 2 тысяч гектаров. Ожидается собрать 10 тысяч тонн продукции.

"Необходимо заранее продумывать: куда продавать продукцию, как получить доход больше, чем было вложено труда и средств. Для этого прежде всего необходим научный подход. Кто будет изучать спрос на рынке, внедрять современные знания, обеспечивать урожайность и качество продукции? Кадры. Поэтому необходимо уделить внимание подготовке специалистов по гранатоводству", — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства отметил, что необходимо создать Научный центр по гранатоводству, соответствующую кафедру в Ферганском государственном университете, развития генных технологий совместно с Министерством инновационного развития.

Теги:
визит, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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