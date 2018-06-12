Логистический центр для товаров из Узбекистана построят во Владимире

В ближайшее время будет разработана "дорожная карта", согласно которой на базе производственных площадей ОАО "Инвестстрой" будет создан логистический центр, куда Узбекистан будет экспортировать товары без предоплаты.

ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik. Хокимият (администрация) Бухарской области Узбекистана и ХК "Узбекозиковкатхолдинг" намерены построить логистический центр для поставок узбекских товаров, в том числе плодовоовощной продукции, во Владимире.

Постановление правительства страны опубликовано во вторник в национальной базе законодательства.

"Хокимиятом Бухарской области, ХК "Узбекозиковкатхолдинг" на базе производственных площадей ОАО "Инвестстрой" (Российская Федерация, Владимир) с целью увеличения экспорта товаров, производимых в Республике Узбекистан, в том числе плодоовощной продукции, разрабатывается проект по созданию логистического центра", — говорится в тексте документа.

Правительство поручило участникам проекта в ближайшее время разработать "дорожную карту" по созданию логистического центра, которая предусматривает реконструкцию существующих зданий, сооружений и строительство новых складских, холодильных помещений.

В соответствии с документом, "Инвестстрой" включен в перечень российских ритейлеров, которым специализированная внешнеторговая компания "Узагроэкспорт" может экспортировать плодоовощную продукцию без предварительной оплаты, открытия подтвержденного банковского аккредитива, либо оформления гарантии первоклассного иностранного банка.

В указанный перечень, утвержденный в августе 2017 года также входят шесть российских ритейлеров — АО "Тандер" (розничная сеть "Магнит"), X5 Retail Group, ГК "Холидей", а также сети магазинов "Мария-Ра", "Монетка" и "Челны-хлеб".

По данным узбекских СМИ, "Инвестстрой" было создано в 1992 году, его акционерами являются Госкомитет Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции (60%) и ООО "Алгор", зарегистрированное во Владимире (40%). Основным видом деятельности предприятия является аренда и управление собственной или арендованной нежилой недвижимостью.