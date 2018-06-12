Мирзиёев: когда наряд к лицу, у женщины хорошее настроение

Президент изучил работу автоматизированного декоратора по немецкой технологии на предприятии по производству женской одежды в Маргилане.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с технологическим процессом, побеседовал с швеями в городе Маргилане на производстве женской одежды ООО "Наримтекс".

"Культура одежды является важным индикатором благополучия женщин. Когда наряд к лицу, хорошо сидит и по душе, у женщины будет хорошее настроение. Такая красивая, соответствующая нашему менталитету одежда много говорит о тех, кто ее носит. Мы готовы создать все условия для развития этого направления. Ведь сделать так, чтобы женщины были довольны — приоритет для нашего государства", — сказал Шавкат Мирзиёев.

Внимание Президента привлек автоматизированный декоратор, работающий по германской технологии. Он отметил, что дизайн и цветовая гамма одежды требуют особого внимания, передает пресс-служба президента Узбекистана.

Пресс-служба Президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев на предприятии по пошиву женской одежды в городе Маргилане

"Можно привлечь технологию из-за рубежа, но ее эффективное использование зависит от специалиста. Необходимо понимать, что сегодняшнюю жизнь и будущее невозможно строить на основе вчерашних знаний. Поэтому необходимо постоянно совершенствовать знания и навыки, повышать квалификацию дизайнеров и швей", — сказал глава государства.

В 2012-2015 годах совместно с китайскими партнерами установлено современное оборудование для кройки, отделки и шитья. Здесь производятся платья, костюмы, камзолы, пальто, куртки более 20 видов и около тысячи моделей. Одежда предприятия, изготавливаемая по современным лекалам, приходится по душе нашим женщинам.

Пресс-служба Президента Узбекистана Швеи за работой на предприятии "Наримтекс" в городе Маргилане

В прошлом году предприятие экспортировало продукцию на 632 тысячи долларов США. В текущем году планируется довести этот показатель до 801 тысячи долларов.