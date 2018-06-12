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Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с инвестиционными проектами, которые будут реализованы в Ферганской области.

На развитие Ферганы будет привлечено 161 миллион долларов

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Средства будут направлены на открытие новых предприятий и модернизацию существующих, планируется создать 2 тысячи 700 рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с инвестиционными проектами, которые будут реализованы в Ферганской области.

Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Ферганскую область ознакомился с деятельностью агрофирмы Фаргона анорчилик Кувинского района.
Пресс-служба президента Узбекистана
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В области создается инвестиционный хаб для прямого привлечения иностранных капиталовложений. Планируется, что через постоянные офисы хаба за рубежом, отечественных деловых людей и предпринимателей из городов-побратимов, сюда будет привлечено инвестиций более чем 161 миллион долларов. Эти средства будут направлены на открытие новых предприятие и модернизацию существующих, создание более 2,7 тысячи рабочих мест.

Также инвестиционный хаб будет работать в тесном взаимодействии со свободными экономическими зонами и инновационными центрами области, передает пресс-служба президента Шавката Мирзиёева.

Президент Шавкат Мирзиёев на предприятии Наримтекс
Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава государства поручил ответственным лицам доработать эту систему, организовать подобные хабы и в других регионах страны, увеличить количество экономически устойчивых предприятий.

Здесь же состоялась презентация проектов по привлечению инвестиций в промышленные предприятия области, эффективному использованию пустующих зданий, поддержке инновационных разработок молодежи.

Теги:
Инвестиции, Фергана, Узбекистан



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