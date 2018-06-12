На развитие Ферганы будет привлечено 161 миллион долларов

В области создается инвестиционный хаб для прямого привлечения иностранных капиталовложений. Планируется, что через постоянные офисы хаба за рубежом, отечественных деловых людей и предпринимателей из городов-побратимов, сюда будет привлечено инвестиций более чем 161 миллион долларов. Эти средства будут направлены на открытие новых предприятие и модернизацию существующих, создание более 2,7 тысячи рабочих мест.
В ближайшее время будет разработана "дорожная карта", согласно которой на базе производственных площадей ОАО "Инвестстрой" будет создан логистический центр, куда Узбекистан будет экспортировать товары без предоплаты.