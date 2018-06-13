Премьер Беларуси предложил Узбекистану наращивать взаимную торговлю

ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Премьер Беларуси Андрей Кобяков предложил парламентской делегации Узбекистана наращивать взаимную торговлю, отметив, что потенциал экономик двух стран значительно превосходит существующий товарооборот.

Парламентская делегация Узбекистана находится с визитом в Беларуси. В рамках визита состоялась встреча Кобякова со спикером сената Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым, во время которой премьер констатировал положительную динамику развития торговли двух стран.

© Sputnik / Станислав Савин С начала года импорт в Узбекистан на 20% превысил экспорт

"Но объем в 130 миллионов долларов для взаимной торговли Беларуси и Узбекистана — это очень незначительные цифры. Потенциал наших экономик значительно превосходит их, мы должны в ближайшее время нарастить нашу взаимную торговлю", — цитирует Кобякова пресс-служба правительства.

По словам премьера, Минск может предложить Ташкенту продукцию, которая традиционно пользуется спросом за рубежом, — молочные продукты, продукты из мяса говядины, птицы. В то же время Минск готов рассмотреть предложения партнеров по прямым поставкам хлопковолокна, свежих и переработанных фруктов и овощей, орехов.

Премьер также предложил Узбекистану подготовить "дорожную карту" сотрудничества на 2019-2020 годы для придания сотрудничеству "комплексного, системного характера". Кобяков считает, что страны имеют потенциал в области информационных технологий, в сферах образования и культуры. Кроме того, по словам Кобякова, Беларусь готова участвовать в создании в Узбекистане аграрных комплексов.