В Узбекистане презентовали справочник инвестиций в Каракалпакстан

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. В июне в Узбекистане презентовали справочник "Инвестируйте в Каракалпакстан", сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям.

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Документ разрабатывали в рамках совместного проекта комитета, Торгово-промышленной палаты и Программы развития ООН "Совершенствование инвестиционного климата в Республике Узбекистан".

В нем содержится пять разделов – "Информация о регионе", "Экономический и инвестиционный потенциал", "Инвестиционный климат Республики Каракалпакстан", "Портреты районов и городов" и "Справочная информация".

Зарубежные и узбекские предприниматели, заинтересованные в инвестициях в Каракалпакстан, смогут узнать об особенностях создания нового предприятия в регионе, налогах, обязательных платежах и льготах по ним, а также о работе Комитета по инвестициям, Торгово-промышленной палаты и Многопартнерского трастового фонда для региона Приаралья.

Справочник подготовлен на двух языках – русском и английском.

Ранее сообщалось о сокращении в Узбекистане срока предоставления льгот, в том числе для бизнеса. Индивидуальные льготы теперь предоставляют только в тех отраслях, где частный сектор не может быть заинтересован в инвестировании.