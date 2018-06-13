12:50 13 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 33°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Рукопожатие

В Узбекистане презентовали справочник инвестиций в Каракалпакстан

CC0 / pixabay
Экономика
Получить короткую ссылку
42 0 0

Документ будет полезен потенциальным зарубежным инвесторам и узбекским предпринимателям.

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. В июне в Узбекистане презентовали справочник "Инвестируйте в Каракалпакстан", сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям.

Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Сафаев: меценатство в Узбекистане должно стать нормой жизни

Документ разрабатывали в рамках совместного проекта комитета, Торгово-промышленной палаты и Программы развития ООН "Совершенствование инвестиционного климата в Республике Узбекистан".

В нем содержится пять разделов – "Информация о регионе", "Экономический и инвестиционный потенциал", "Инвестиционный климат Республики Каракалпакстан", "Портреты районов и городов" и "Справочная информация".

Зарубежные и узбекские предприниматели, заинтересованные в инвестициях в Каракалпакстан, смогут узнать об особенностях создания нового предприятия в регионе, налогах, обязательных платежах и льготах по ним, а также о работе Комитета по инвестициям, Торгово-промышленной палаты и Многопартнерского трастового фонда для региона Приаралья.

Справочник подготовлен на двух языках – русском и английском.

Ранее сообщалось о сокращении в Узбекистане срока предоставления льгот, в том числе для бизнеса. Индивидуальные льготы теперь предоставляют только в тех отраслях, где частный сектор не может быть заинтересован в инвестировании.

По теме

Как будет развиваться меценатство в Узбекистане и как оно поможет культуре
Теги:
Каракалпакстан, Торгово-промышленная палата Узбекистана, Государственный комитет по инвестициям



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Скоростной электропоезд
    Этот город самый лучший

    Лауреат Нобелевской премии мира, глава института энергетики и ресурсов в Нью-Дели рассказал, как Астане за десять лет стать супергородом.

  • Кыргызская модель и актриса Мээрим Атантаева. Архивное фото
    Краса Востока

    Sputnik Кыргызстан решил вспомнить, какие титулы и награды завоевали кыргызстанки, представляя страну на мировых конкурсах красоты.

  • Послы русского языка на экскурсии в Гиссарской крепости, архивное фото
    Две беды

    Дорогая логистика и трудности с въездными документами мешают Таджикистану сделать туризм постоянным источником доходов.

  • Девушка в наручниках, фото из архива
    Позолоти ручку!

    В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.

  • Здание МИД Беларуси, архивное фото
    "Устаревшая позиция"

    Белорусский МИД прокомментировал продление санкций США в отношении граждан республики и членов правительства.

  • Семейный отдых в Абхазии
    "Это стоит увидеть!"

    Блогеры из Крыма продолжают делиться впечатлениями от Абхазии: они сняли обзорные видео о путешествии по Рицинскому реликтовому национальному парку и Пицунде.

  • Акоп Симонян
    Царская находка

    Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.

  • Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Латвия – не Крым

    Почему российский президент Владимир Путин не сможет спасти от притеснений русскоязычных жителей Латвии, рассказал политолог и журналист Армен Гаспарян.

  • Бронетранспортер США Stryker, архивное фото
    Танки наши быстры

    Второе за неделю ДТП с участием бронетехники НАТО произошло в Литве – в аварии пострадал американский солдат.

  • Скоростной электропоезд
    Этот город самый лучший

    Лауреат Нобелевской премии мира, глава института энергетики и ресурсов в Нью-Дели рассказал, как Астане за десять лет стать супергородом.

  • Кыргызская модель и актриса Мээрим Атантаева. Архивное фото
    Краса Востока

    Sputnik Кыргызстан решил вспомнить, какие титулы и награды завоевали кыргызстанки, представляя страну на мировых конкурсах красоты.

  • Послы русского языка на экскурсии в Гиссарской крепости, архивное фото
    Две беды

    Дорогая логистика и трудности с въездными документами мешают Таджикистану сделать туризм постоянным источником доходов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

How Far From Home
По планете с ветерком: необычные места для путешествий
Лидеры США и Северной Кореи обменялись рукопожатием на саммите в Сингапуре
Первая встреча: Трамп и Ким Чен Ын обменялись рукопожатием в Сингапуре
Будущее Узбекистана с атомной энергетикой
Прибыль в миллиарды: что даст Узбекистану строительство АЭС

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054