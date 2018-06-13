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Сотрудницы предприятия во время работы на кондитерской фабрике

Узбекистан и Беларусь хотят запустить производство кондитерских изделий

© Sputnik / Анар Мовсумов
Экономика
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Кроме того, государства намерены наладить сотрудничество в туризме и транспорте.

ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Узбекистан и Беларусь хотят запустить производство кондитерских изделий. Об этом сообщает "Белтелерадиокомпания".

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Кроме того, страны намерены увеличить поставки БелАЗов и тракторов МТЗ в узбекские регионы.

Как заявил глава Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович на встрече с председателем Сената Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым, межпарламентский диалог между государствами помог вдвое увеличить товарооборот по сравнению с прошлым годом.

"Мы сошлись во мнении, что в областях торговли, инвестиций, информационно-коммуникативных технологий, туризме, транспорте все еще имеется нереализованный потенциал", - отметил Юлдашев.

Также представители верхней палаты парламента Узбекистана провели переговоры с премьер-министром Андреем Кобяковым и  обсудили активизацию сотрудничества в аграрном секторе.

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Теги:
конфеты, кондитер, Беларусь



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