Кроме того, государства намерены наладить сотрудничество в туризме и транспорте.

ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Узбекистан и Беларусь хотят запустить производство кондитерских изделий. Об этом сообщает "Белтелерадиокомпания".

© Sputnik / Алексей Дружинин Александр Лукашенко намерен посетить Узбекистан в середине сентября

Кроме того, страны намерены увеличить поставки БелАЗов и тракторов МТЗ в узбекские регионы.

Как заявил глава Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович на встрече с председателем Сената Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым, межпарламентский диалог между государствами помог вдвое увеличить товарооборот по сравнению с прошлым годом.

"Мы сошлись во мнении, что в областях торговли, инвестиций, информационно-коммуникативных технологий, туризме, транспорте все еще имеется нереализованный потенциал", - отметил Юлдашев.

Также представители верхней палаты парламента Узбекистана провели переговоры с премьер-министром Андреем Кобяковым и обсудили активизацию сотрудничества в аграрном секторе.