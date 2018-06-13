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Города России. Екатеринбург

Узбекистан поддержал Екатеринбург в подаче заявки на "Экспо-2025"

© Sputnik / Константин Чалабов
Экономика
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Посол РФ в республике Владимир Тюрденев выразил благодарность и заявил, что это еще раз подтверждает нерушимость вековых уз дружбы.

ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Республика Узбекистан поддержала Екатеринбург в подаче заявки на проведение выставки "Экспо-2025", сообщает РИА Новости.

Посол РФ в республике Владимир Тюрденев выразил от имени России благодарность узбекской стороне и заявил, что поддержка еще раз подтверждает нерушимость многовековых уз дружбы между народами.

По его словам, Россия и Узбекистан всегда готовы подставить плечо друг другу.

"Экспо-2025" – всемирная универсальная выставка, конкуренты Екатеринбурга в борьбе за место проведения – японский город Осака и азербайджанский Баку. Решение о городе-победителе будет принято на 164-й генассамблее Международного бюро выставок в ноябре 2018 года, голосование пройдет тайно.

Пройдет выставка "Экспо" со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Накануне участники генассамблеи одобрили заявки России, Японии и Азербайджана и назвали их "жизнеспособными и соответствующими правилам". Специалисты изучали проекты в марте-апреле этого года.

Тема российской заявки – "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений".

Теги:
Екатеринбург, Россия, ЭКСПО



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