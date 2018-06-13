Стороны планируют построить в Узбекистане совместные предприятия в области производства лекарств.

ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Ташкент и Минск намерены создать совместные фармпроизводства, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович по итогам встречи с парламентской делегацией Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Нигматиллой Юлдашевым.

© Sputnik / Алексей Дружинин Александр Лукашенко намерен посетить Узбекистан в середине сентября

Как сообщает агентство БЕЛТА, между государствами подписана профильная "дорожная карта". В Узбекистане планируется построить совместные предприятия в области производства лекарств.

Напомним, также страны договорились об организации производства кондитерских изделий.

Ранее в Минске был подписан меморандум о сотрудничестве между Советом Республики Беларусь и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана.