Школы и магазины: президент дал указания по благоустройству Ферганы

Шавкат Мирзиёев в ходе двухдневной поездки в Фергану осмотрел многоэтажные дома на массиве Мустакиллик и ознакомился с генеральным планом города.

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. Президент Узбекистана во время двухдневного визита в Фергану дал указания по благоустройству города, сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева.

Пресс-служба Шавката Мирзиёева Президент Узбекистана ознакомился с проектами благоустройства Ферганы

Он осмотрел многоэтажные дома, возведенные на массиве Мустакиллик, а также ознакомился с генеральным планом Ферганы.

"В них созданы все условия для проживания, квартиры обеспечены отопительными котлами, в подъездах установлены современные лифты", - уточняется в сообщении.

Сегодня на массиве продолжается строительство, всего в ближайшее время там появится 10 новых домов, до 2020 года – еще 19.

Кроме того, в Фергане построят общеобразовательную школу, пункты бытового обслуживания и магазины, многоэтажную автостоянку.

Специалисты презентовали проекты по развитию городов Коканда и Маргилана, по улучшению системы питьевого водоснабжения и канализации, по отоплению многоквартирных домов.

Президент одобрил все предложения и дал указания по качественному выполнению работ, благоустройству городских массивов и использованию достижений мировой архитектуры.

Ранее сообщалось о планах правительства привлечь более 160 миллионов долларов на развитие Ферганской области. Сейчас в регионе создается инвестиционный хаб для прямого привлечения иностранных капиталовложений.