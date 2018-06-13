В Узбекистане изменят минимальную потребительскую корзину

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. В Узбекистане меняют минимальную потребительскую корзину и прожиточный минимум, сообщает Norma.uz.

© Flickr / Voyages Lambert Накормят и оденут: ветераны в Узбекистане бесплатно получат продукты и вещи

Соответствующие изменения Положения о порядке расчета указаны в проекте постановления кабинета министров республики.

Среди основных принципов формирования корзины – удовлетворение потребностей основных групп населения исходя из энергетической ценности продуктов, структура питания для малоимущих семей, выбор продуктов, которые позволяют организовать здоровое питание, а также действующие нормы и рекомендации ВОЗ.

Изменения связаны с рядом проблем со здоровьем и уровнем жизни населения – несоответствием перечня товаров уровню потребления, отсутствием прозрачного механизма информирования населения, отсутствием методологии по расчету минимальной потребительской корзины и прожиточного минимума.

Кроме того, отдельные слои населения в Узбекистане недовольны размерами пенсий, пособий и зарплаты. Об этом свидетельствуют обращения, которые поступают в виртуальную и народную приемные президента республики.