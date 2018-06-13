Делегация Минвнешторга посетила Брюссель с визитом

Участники присоединились к заседаниям Комитета сотрудничества и Подкомитета по экономике, торговле и инвестициям, а также провели брифинг.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. В начале июня делегация Министерства внешней торговли Узбекистана приняла участие в заседании Узбекистан - ЕС в Брюсселе, сообщает портал "Новости Узбекистана".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Новую стратегию ЕС в отношении Центральной Азии обсудили в МИД Узбекистана

Участники провели брифинг и несколько отдельных встреч с представителями деловых кругов Бельгии и Нидерландов, а также посетили 15-е заседание Комитета сотрудничества "Узбекистан - ЕС" и 13-е заседание Подкомитета по экономике, торговле и инвестициям между Узбекистаном и Евросоюзом.

Они обсудили с европейскими коллегами широкий спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в социально-экономической и политической сферах, а также в области защиты прав человека и создании инвестиционной и бизнес-среды.

Среди достижений Узбекистана в последние годы европейские коллеги указали на успешное разрешение вопроса конвертации валюты и возобновление процесса вступления в ВТО.

Кроме того, правительство Узбекистана уделяет повышенное внимание развитию транспортно-коммуникационных связей в регионе и устранению логистических и таможенных барьеров.

Также в ЕС поддерживают начатую в республике налоговую реформу.

Накануне делегация Европейского союза, в свою очередь, посетила МИД Узбекистана. Стороны обсудили форматы взаимодействия и переговоры по обновленному соглашению о партнерстве и сотрудничестве.