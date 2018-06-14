"БелАЗ" намерен поставить в Узбекистан около 200 самосвалов

Во вторник стороны обсуждали импорт белорусской техники с 2020 по 2023 годы, контракт до 2018 года выполнен примерно на 70%.

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Белорусский холдинг "БелАЗ" с 2020 по 2023 год поставит в Узбекистан около 200 самосвалов, передает Белорусское телеграфное агентство.

Как заявил журналистам генеральный директор Петр Пархомчик, на 2017-2018 годы заключен контракт на поставку 260 тяжелых карьерных самосвалов, он выполнен примерно на 70%.

В прошлом году Беларусь передала Узбекистану 106 единиц техники, с январь по май этого года – 64.

В середине июня делегация Беларуси прибыла в Узбекистан с визитом. Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков предложил наращивать взаимную торговлю и отметил, что потенциал экономик двух стран значительно превосходит товарооборот.

Минск договорился с Ташкентом о прямых поставках хлопковолокна, свежих и переработанных фруктов и овощей, орехов, а также молочных продуктов, мяса говядины и птицы.

Кроме того, страны планируют открыть совместные фармацевтические и кондитерские производства.

Также Беларусь и Узбекистан в ближайшее время займутся подготовкой "дорожной карты" сотрудничества на 2019-2020 годы для придания сотрудничеству "комплексного системного характера".

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Республику Узбекистан в сентябре.