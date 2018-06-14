14:53 14 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 28°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Промзона «Чирчик»

Новое дыхание: на развитие Чирчика направят более 700 миллиардов сумов

© REVIEW.uz
Экономика
Получить короткую ссылку
16310

В городе планируют создать 1,3 тысячи новых рабочих мест и 10 организаций, а также расширить 12 действующих промышленных предприятий.

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. На развитие города Чирчика правительство Узбекистана намерено направить более 700 миллиардов сумов, сообщается в постановлении кабинета министров.

Дорога в Самарканде
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Два крупных современных путепровода построят в Самарканде

Власти планируют расширить 12 действующих промышленных предприятий, создать 10 новых организаций и 1,3 тысячи рабочих мест.

Также в городе реализуют 29 проектов в сфере сервиса и услуг, из которых десять - новые.

Кроме того, в Чирчике возведут 186 многоквартирных домов, построят и отремонтируют 12,6 километра внутренних дорог и 136 газораспределительных пунктов, 8,1 километра водопроводных и 5,7 километра канализационных сетей.

В семи махаллях установят двухконтурные газовые котлы.

В четырех детских садах проведут капитальный ремонт, отремонтируют восемь школ и построят две новых.

Для студентов Узбекского государственного университета физической культуры и спорта построят общежитие на 1,2 тысячи мест, а в учебном здании Чирчикского государственного педагогического института сделают ремонт.

В Чирчике реконструируют две поликлиники, в перспективе они смогут принимать до 560 пациентов.

Инициаторы проектов – местные предприниматели, они оплатят 54% расходов, банки выдадут кредиты на 29%, а 17% средств выделят целевые фонды и местный бюджет.

По теме

Новый облик Ташкента: Артыкходжаев рассказал о себе и о будущем столицы
Теги:
реконструкция, Инвестиции, развитие



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Граница, фото из архива
    Провести границу

    В МИД Азербайджана рассказали, как идет процесс делимитации границ республики с Грузией и Россией.

  • Безымянный зубренок из Минского зоопарка
    Скажите, как его зовут?

    Родившемуся в мае в Минском зоопарке зубренку ищут имя. Администрация зоопарка попросила о помощи всех неравнодушных и объявила конкурс на лучшую кличку.

  • Туристы из России отдыхают в Абхазии
    Не имей 100 рублей…

    Сотни россиян стали жертвами аферистов, которые продавали "липовые" путевки в Абхазию. Некоторые отельеры республики вызвались приютить туристов за свой счет.

  • Праворульный автомобиль
    По просьбам трудящихся

    Вернет ли новое правительство Армении во главе с Николом Пашиняном гражданам республики автомобили с правым рулем?

  • Заседание Сейма Латвии
    Слово за Сеймом

    После 1 января 2019 года латвийские студенты могут потерять право учиться на русском языке – соответствующие поправки должен утвердить Сейм.

  • Добровольческие силы Литвы отметили 26 годовщину создания подразделения
    Мы с проверкой

    Группа российских и белорусских инспекторов приехала с инспекцией в подразделения Вооруженных сил Литвы.

  • Девушка в бикини и в каске
    "Желтый" в кубе

    Молдавские метеорологи вынесли сразу три "желтых кода" гидрологической и метеоопасности.

  • Майлис Репс на пресс-конференции Министерства образования и науки
    Эстонский с детства

    Все детские сады Эстонии должны стать частично эстоноязычными – деньги на это уже предусмотрены в государственной бюджетной стратегии.

  • Митинг на улице Московская
    Без воды и в пыли

    Жители Цхинвала жалуются на облака пыли, которые поднимаются от проезжающих грузовиков, на отсутствие воды и бессистемный выброс городского мусора.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В Симферополе отпраздновали День России
Как отпраздновали День России
Самолет сбросил сорок тонн воды на сотрудников ГИБДД
Внезапный душ: самолет сбросил 40 тонн воды на сотрудников ДПС
Болельщики мундиаля
С рогами, флагами и громко кричат: болельщики чемпионата мира

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054