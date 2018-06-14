Новое дыхание: на развитие Чирчика направят более 700 миллиардов сумов

В городе планируют создать 1,3 тысячи новых рабочих мест и 10 организаций, а также расширить 12 действующих промышленных предприятий.

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. На развитие города Чирчика правительство Узбекистана намерено направить более 700 миллиардов сумов, сообщается в постановлении кабинета министров.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Два крупных современных путепровода построят в Самарканде

Власти планируют расширить 12 действующих промышленных предприятий, создать 10 новых организаций и 1,3 тысячи рабочих мест.

Также в городе реализуют 29 проектов в сфере сервиса и услуг, из которых десять - новые.

Кроме того, в Чирчике возведут 186 многоквартирных домов, построят и отремонтируют 12,6 километра внутренних дорог и 136 газораспределительных пунктов, 8,1 километра водопроводных и 5,7 километра канализационных сетей.

В семи махаллях установят двухконтурные газовые котлы.

В четырех детских садах проведут капитальный ремонт, отремонтируют восемь школ и построят две новых.

Для студентов Узбекского государственного университета физической культуры и спорта построят общежитие на 1,2 тысячи мест, а в учебном здании Чирчикского государственного педагогического института сделают ремонт.

В Чирчике реконструируют две поликлиники, в перспективе они смогут принимать до 560 пациентов.

Инициаторы проектов – местные предприниматели, они оплатят 54% расходов, банки выдадут кредиты на 29%, а 17% средств выделят целевые фонды и местный бюджет.