Новое дыхание: на развитие Чирчика направят более 700 миллиардов сумов

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. На развитие города Чирчика правительство Узбекистана намерено направить более 700 миллиардов сумов, сообщается в постановлении кабинета министров.
Власти планируют расширить 12 действующих промышленных предприятий, создать 10 новых организаций и 1,3 тысячи рабочих мест.
Также в городе реализуют 29 проектов в сфере сервиса и услуг, из которых десять - новые.
Кроме того, в Чирчике возведут 186 многоквартирных домов, построят и отремонтируют 12,6 километра внутренних дорог и 136 газораспределительных пунктов, 8,1 километра водопроводных и 5,7 километра канализационных сетей.
В семи махаллях установят двухконтурные газовые котлы.
В четырех детских садах проведут капитальный ремонт, отремонтируют восемь школ и построят две новых.
Для студентов Узбекского государственного университета физической культуры и спорта построят общежитие на 1,2 тысячи мест, а в учебном здании Чирчикского государственного педагогического института сделают ремонт.
В Чирчике реконструируют две поликлиники, в перспективе они смогут принимать до 560 пациентов.
Инициаторы проектов – местные предприниматели, они оплатят 54% расходов, банки выдадут кредиты на 29%, а 17% средств выделят целевые фонды и местный бюджет.