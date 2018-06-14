В Узбекистане стало больше монетарного золота

При этом валовые золотовалютные резервы в мае уменьшились на 0,8% и на начало июня составили 28,1 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В золотовалютных резервах Узбекистана на 1,3% - до 14,1 миллиарда долларов увеличилась доля монетарного золота, сообщает портал "Новости Узбекистана".

При этом валовые золотовалютные резервы, по данным за май, уменьшились на 0,8% и составили 28,1 миллиарда долларов к 1 июня.

Активы в иностранной валюте снизились на 2,9% - до 14 миллиардов долларов. Их доля в валовых золотовалютных резервах снизилась за отчетный период на 1 процентный пункт - до 49,8%.

Чистые золотовалютные резервы республики с января по июнь выросли на 7,3%.

Добавим, что чистые золотовалютные резервы не учитывают валютные средства коммерческих банков и госорганов, за исключением Минфина и Фонда реконструкции и развития.

Ранее сообщалось о падении курса доллара в Узбекистана. С 12 июня он составляет чуть более 79 сумов. Курс евро увеличился на 43,3 сума и составил около 93 сумов.