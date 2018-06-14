Владельцу Ezidyor отдадут банкетный зал торжеств Versal

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Владельцам торжественных банкетных залов Ezidyor и Mumtoz в Ташкенте выделят другие помещения, сообщает пресс-служба хокимията.

Вместо Ezidyor владельцу отдадут зал торжеств Versal на проспекте Беруни, а хозяину Mumtoz – помещение ресторана Sayohat, который финансируется из средств городского бюджета.

Залы Ezidyor и Mumtoz в ближайшие годы снесут из-за строительства международного делового центра Taskent city на территории махалли "Укчи".

"Наша цель - удовлетворить бизнесменов, у которых сносят собственность, и предоставить им удобные места", - сказал представитель хокимията.

Сейчас в центре Ташкента расчищают довольно обширную площадь под строительство. В мае там осталось 20 жилых домов, в конце марта жителям прекратили доставлять газ. Весь проект будет стоить больше миллиарда долларов.

На территории Taskent city разместят технопарк, несколько бизнес-центров, рестораны, торговый комплекс и культурный центр.

Проект строительства разделили на два этапа, первый планируют завершить через 2,5 года, работы активно ведутся в семи лотах. В него инвестируют девять иностранных компаний.