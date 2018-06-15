Российская компания поставила топливо для ядерного реактора в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" поставила ядерное топливо для исследовательского реактора ВВР-СМ, который эксплуатируется на площадке Института ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Узбекистана.

"Заказчику было отправлено 56 шеститрубных тепловыделяющих сборок ИРТ-4М производства Новосибирского завода химконцентратов (ПАО "НЗХК", фабрикационное предприятие топливной компании Росатома "ТВЭЛ")", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Соглашение между АО "ТВЭЛ" и ИЯФ о поставках ядерного топлива для реактора ВВР-СМ было подписано в ноябре 2017 года.

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Реактор ВВР-СМ используется для проведения исследований в областях ядерной физики, радиационного материаловедения, активационного анализа, облучения минералов, а также в производстве радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. Установка стабильно обеспечивалась ядерным топливом российского производства до 2015 года. После короткой паузы, связанной с реорганизацией Академии наук Узбекистана и определением дальнейших перспектив эксплуатации реактора, в 2017 году узбекская сторона и АО "ТВЭЛ" возобновили сотрудничество в области поставок тепловыделяющих сборок.