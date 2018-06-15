13:23 15 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 26°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Отработанное ядерное топливо

Российская компания поставила топливо для ядерного реактора в Узбекистане

© Sputnik / Александр Кондратюк
Экономика
Получить короткую ссылку
76 0 0

Заказчик получил 56 шеститрубных тепловыделяющих сборок ИРТ-4М производства Новосибирского завода химконцентратов.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" поставила ядерное топливо для исследовательского реактора ВВР-СМ, который эксплуатируется на площадке Института ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Узбекистана.

"Заказчику было отправлено 56 шеститрубных тепловыделяющих сборок ИРТ-4М производства Новосибирского завода химконцентратов (ПАО "НЗХК", фабрикационное предприятие топливной компании Росатома "ТВЭЛ")", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Соглашение между АО "ТВЭЛ" и ИЯФ о поставках ядерного топлива для реактора ВВР-СМ было подписано в ноябре 2017 года.

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев.
© Sputnik / Алексей Никольский
Лихачев: для строительства АЭС в Узбекистане нужны квалифицированные кадры
Реактор ВВР-СМ используется для проведения исследований в областях ядерной физики, радиационного материаловедения, активационного анализа, облучения минералов, а также в производстве радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. Установка стабильно обеспечивалась ядерным топливом российского производства до 2015 года. После короткой паузы, связанной с реорганизацией Академии наук Узбекистана и определением дальнейших перспектив эксплуатации реактора, в 2017 году узбекская сторона и АО "ТВЭЛ" возобновили сотрудничество в области поставок тепловыделяющих сборок.

 

Теги:
Академия наук Узбекистана, Росатом



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Назарбаев: Си Цзиньпин назвал меня старшим братом
    По-братски

    Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал главу Казахстана Нурсултана Назарбаева старшим братом.

  • Мужчина нянчит своего ребенка. Архивное фото
    Папа может

    В Кыргызстане более 90% мужчин готовы взять отпуск по уходу за детьми – что по этому поводу говорится в законодательстве?

  • Баннер чемпионата мира по футболу 2018, архивное фото
    "Заоблачный" подарок

    Авиакомпания "Сомон Эйр" совместно с Федераций футбола Таджикистана подарила болельщикам республики два билета на матч Россия-Египет.

  • Главный редактор телеканала RT и Sputnik Маргарита Симоньян
    За дружбу!

    Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выпила вина с премьером Армении Николом Пашиняном и задала ему важный вопрос.

  • Кошелек
    Пенсия после смерти

    Латвийцам дали возможность выбирать, кто и как будет наследовать накопленный ими пенсионный капитал.

  • Пистолет (короткоствольное оружие)
    Где твой черный пистолет?

    Оружейный фонд Литвы больше не будет единственной организацией, имеющей лицензию на продажу пистолетов, теперь ими смогут торговать частные предприятия.

  • Назарбаев: Си Цзиньпин назвал меня старшим братом
    По-братски

    Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал главу Казахстана Нурсултана Назарбаева старшим братом.

  • Мужчина нянчит своего ребенка. Архивное фото
    Папа может

    В Кыргызстане более 90% мужчин готовы взять отпуск по уходу за детьми – что по этому поводу говорится в законодательстве?

  • Баннер чемпионата мира по футболу 2018, архивное фото
    "Заоблачный" подарок

    Авиакомпания "Сомон Эйр" совместно с Федераций футбола Таджикистана подарила болельщикам республики два билета на матч Россия-Египет.

Новости

Все новости
Все новости

Обзоры

Мультимедиа

Болельщица сборной России перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии
Старт дан: в Москве открыли чемпионата мира по футболу - 2018
Световое шоу на фасаде Большого театра накануне ЧМ-2018 по футболу
Футбол на фасаде Большого: в Москве показали уникальное шоу
Болельщики мундиаля
С рогами, флагами и громко кричат: болельщики чемпионата мира

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054