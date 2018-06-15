Узбекистан лидирует в СНГ по займам в финансовых институтах

С января по март республика заняла за границей 841 миллион долларов, средства предоставили посредством суверенных займов.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Узбекистан вышел в лидеры среди стран СНГ по займам в международных финансовых институтах, сообщает портал "Новости Узбекистана".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Нацбанк договорился с банком КНР о кредите на 250 миллионов долларов

В январе-марте 2018 года республике одобрили займы на 841 миллион долларов, средства предоставят посредством суверенных займов через государственные структуры.

Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития, которые входят в группу Всемирного банка, предоставят Узбекистану 840 миллионов, в том числе 500 – на развитие садоводства, 200 – на повышение энергоэффективности промышленных предприятий и 140 – на централизованное теплоснабжение.

Кроме того, Азиатский банк развития выделил республике миллион долларов, они пойдут на развитие государственного управления экономикой.

На втором месте в списке заемщиков в Центральной Азии оказался Таджикистан (10%), на третьем – Кыргызстан (5%).

В начале июня Нацбанк Узбекистана договорился с Банком развития Китая о заемном соглашении на 250 миллионов долларов, их используют для развития предпринимательства.

Также кредит на 145 миллионов долларов для Республики Каракалпакстан одобрил совет директоров Азиатского банка развития.