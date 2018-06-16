Черешня в обмен на кур: Узбекистан и Челябинск увеличивают товарооборот

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Узбекская компания "Узагроэкспорт" заключила соглашение с агрокомплексом "Чурилово" (Челябинская область) об оптовых поставках экологически чистой плодовоовощной продукции.
Соответствующее соглашение было достигнуто по итогам Дней Челябинской области в Республике Узбекистан, сообщает пресс-служба губернатора области.
В Челябинскую область уже поступила первая партия — 20 тонн черешни. Планируется до конца 2018 года планируется увеличить объем поставок до трех тысяч тонн продукции в месяц.
В свою очередь, Южный Урал будет поставлять в республику крупы, яйца, мясо цыплят бройлеров и подсолнечное масло.