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Черешня

Черешня в обмен на кур: Узбекистан и Челябинск увеличивают товарооборот

© Sputnik / Александр Ковалев
Экономика
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Южный Урал и Узбекистан договорились о поставках продуктов питания.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Узбекская компания "Узагроэкспорт" заключила соглашение с агрокомплексом "Чурилово" (Челябинская область) об оптовых поставках экологически чистой плодовоовощной продукции.

Соответствующее соглашение было достигнуто по итогам Дней Челябинской области в Республике Узбекистан, сообщает пресс-служба губернатора области.

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Узбекистан будет поставлять в Россию черешню, абрикосы, персики и нектарины.

В Челябинскую область уже поступила первая партия — 20 тонн черешни. Планируется до конца 2018 года планируется увеличить объем поставок до трех тысяч тонн продукции в месяц.

В свою очередь, Южный Урал будет поставлять в республику крупы, яйца, мясо цыплят бройлеров и подсолнечное масло.




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