Банки выделят 27 миллиардов сумов на инвестпроекты в Узбекистане

Соглашение на открытие кредитной линии на сумму 70,4 миллиарда сумов подписано между Госкомконкуренции и коммерческими банками республики.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Соглашение на открытие кредитной линии на сумму 70,4 миллиарда сумов подписано между Госкомконкуренции и коммерческими банками республики в целях финансирования инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства, реализуемых на базе приватизированных объектов и предприятий.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на сегодняшний день в соответствии с указанным соглашением для финансирования 30 инвестиционных проектов выделено кредитных ресурсов на сумму 27 миллиардов сумов.

Как указывает информационная служба Госкомконкуренции, в соответствии с постановлением кабинета министров Республики Узбекистан от 19 июня 2017 года "Об утверждения Положения о порядке формирования, распределения и использования средств фонда содействия приватизированным предприятиям при Государственном комитете Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции", предусмотрено финансирование инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства, реализуемых на базе приватизированных объектов и предприятий, путем выделения коммерческим банкам соответствующих ресурсов.