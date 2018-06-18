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Фармацевтический завод

Российский "Биохимик" планирует поставки антибиотика "Ванкомицин" в СНГ

© Sputnik / Павел Лисицын
Экономика
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Регистрационное удостоверение на готовую форму ванкомицина предприятие планирует получить в третьем квартале этого года.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Российский завод "Биохимик" намерен в третьем квартале 2018 года начать промышленный выпуск еще трех видов антибактериальных препаратов, а также получить регистрационное удостоверение на готовую форму антибиотика "Ванкомицин", что позволит поставлять его в страны СНГ, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора предприятия Дмитрия Земскова.

"В стадии регистрации сейчас находятся три препарата - "Телаванцин", "Оритованцин" и "Рамопланин". Параллельно с этим идет их опытно-промышленное производство для того, чтобы к моменту получения регистрационных удостоверений можно было начать промышленный выпуск этих препаратов. Мы рассчитываем, что это произойдет к концу третьего квартала 2018 года", - сказал Земсков.

Кроме того, по его словам, в третьем квартале 2018 года предприятие получит регистрационное удостоверение на готовую форму ванкомицина, что позволит готовить лекарственные средства из собственной субстанции и поставлять их потребителям внутри России и в страны СНГ, в том числе в Казахстан, Азербайджан, Армению, Узбекистан, Кыргызстан.

Лекарственные средства
© pixabay
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АО "Биохимик" - один из важнейших производителей лекарственных препаратов в России. Предприятие выпускает 10 видов лекарственных форм, более 100 наименований лекарственных средств, из которых 80% включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В феврале 2018 года на АО "Биохимик" дан старт производству полного цикла антибиотика "Ванкомицин". До конца года будет начат промышленный выпуск еще трех видов антибактериальных препаратов - телаванцина, оритованцина и рамопланина. К 2020 году АО "Биохимик" планирует выпустить более 20 видов как импортозамещающих, так и оригинальных антибактериальных препаратов.




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