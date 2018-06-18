Самарканд договорился с чешской компанией о покупке трамваев

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Самарканд договорился с чешской компанией "Прагоимплекс" о покупке 42 трамваев, сообщает портал "Новости Узбекистана".

© Sputnik / Георгий Зельма Самарканд подписал со Львовской областью меморандум о сотрудничестве

В июне делегация холдинга во главе с генеральным директором Владимиром Фалтесыком и в сопровождении посла Чехии Ярослава Сиро посетила Узбекистан.

Стороны не только подписали соглашение об импорте, но и обсудили модернизацию старых вагонов и совместное производство товаров в республике.

Гости встретились с руководителем государственного предприятия "Дирекция по эксплуатации трамвайных линий" Файзуллой Муртазаевым.

Также в Узбекистане намерены создать централизованный диспетчерский пункт и установить на остановках мониторы, которые проинформируют о графике движения трамваев. В ближайшее время в трамваях установят бесплатный Wi-FI.

Один новый трамвай стоит миллион долларов, в планах – довести уровень локализации до 60%.

На сегодня на двух маршрутных линиях Самарканда курсируют 15 трамваев, в ближайшее время начнется строительство двух новых веток, они свяжут город с поселком Химиков. Для этого власти выделили 27 миллиардов сумов.