Товарооборот с ЕС вырос на 5,7% — до 609 миллионов долларов

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Товарооборот между Узбекистаном и Евросоюзом за I квартал 2018 года составил 609,1 миллиона долларов, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Sputnik / Рамиль Ситдиков Узбекистан намерен добиться от ЕС дополнительных торговых преференций

По сравнению с I кварталом 2017 года он вырос на 5,7%, рост наблюдался по всем основным позициям экспорта – химической продукции (46,2%), в доле услуг (21,8%), текстильной продукции (11,7%), цветных металлов и изделий из них (6,1%), нефтепродуктов (2,9%), овощей и фруктов (2,5%).

Больше всего Узбекистан импортировал механического оборудования – 41,3%, за ним идут фармацевтические препараты – 16,1%, затем – химическая продукция (8,7%), транспортные средства (6,8%), услуги (4,6%), оптические приборы и аппараты (4,1%) и электрооборудование (3,4%).

На сегодня ЕС считается одним из важнейших торгово-экономических партнеров Узбекистана. По итогам 2017 года товарооборот составил 2,5 миллиарда долларов, из которых 420,7 миллиона – экспорт.

У Узбекистана большой потенциал в экспорте текстильной, плодоовощной, транспортной, электротехнической и другой продукции, стороны стремятся к преодолению ряда барьеров в товарообмене.