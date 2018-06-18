Доллар и евро снова подешевели — курсы валют в Узбекистане

Центральный банк Узбекистана с 19 июня установил новый обменный курс американской и европейской валют.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане снизился по сравнению с прошлой неделей на 25,38 сума. Теперь американская валюта стоит 7883,99 сума.

Соответствующие данные приводит Центральный банк республики.

Евро обрушился на 155,21 сума и составил 9150,95 сума.

Что касается рубля, то он просел незначительно — на 1,83 сума, до 124,89 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.