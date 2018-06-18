16:34 18 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 35°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Доллары США.

Доллар и евро снова подешевели — курсы валют в Узбекистане

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
Получить короткую ссылку
Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (28)
38930

Центральный банк Узбекистана с 19 июня установил новый обменный курс американской и европейской валют.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане снизился по сравнению с прошлой неделей на 25,38 сума. Теперь американская валюта стоит 7883,99 сума.

Соответствующие данные приводит Центральный банк республики.

Евро обрушился на 155,21 сума и составил 9150,95 сума.

Узбекские и Таджикские деньги в руках, архивное фото
© sputnik Стас Этвеш
На встречных курсах: почему сум растет к доллару, а сомони — дешевеет
Что касается рубля, то он просел незначительно — на 1,83 сума, до 124,89 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (28)
Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Նորավանքի կամրջի մոտ
    Багровые реки

    В Армении река Арпа окрасилась в красный цвет - по предварительным данным в необычном цвете воды виновата обрушившаяся скала.

  • Больничная палата
    Не качайте права!

    В Риге врач посоветовала матери шестилетнего ребенка, который пока не понимает по-латышски, брать государственного переводчика на прием и "не качать права".

  • Митинг медиков в Вильнюсе, 26 апреля 2018 года, архивное фото
    Неприемные дни

    В Литве врачи вновь собираются провести забастовку из-за низких зарплат – по их мнению, Минздрав не выполнил своих обещаний.

  • Врач делает мужчине прививку от кори.
    Корь атакует

    Инфекция, которая распространяется в странах Европы, наконец, прорвала границы Молдовы - врачи говорят об "эпидемическом неблагополучии".

  • Флаги ЕС и Эстонии
    Пикет за свободу

    В Таллинне пройдет пикет в поддержку арестованных европейских узников совести — поляка Матеуша Пискорского, латвийца Александра Гапоненко и украинца Кирилла Вышинского.

  • Бой Гассиев-Усик
    Время и место

    Стали известны дата и место проведения финального поединка Всемирной боксерской суперсерии между Муратом Гассиевым и Александром Усиком.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Новое здание терминала снаружи
Как теперь выглядит новый терминал аэропорта Ташкент
СПУТНИК_Тату на память о России
Наколи мне флаг России, или Тату на память о ЧМ-2018
Как правильно сервировать обеденный стол
Вилка — слева, нож — справа: инструкция по сервировке стола

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054