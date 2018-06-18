В правительстве Узбекистана 19 июня ждут с визитом президента Hyundai

Программа визита предусматривает проведение встреч и переговоров в Правительстве Узбекистана с участием руководителей АО "Узавтосаноат", а также ряда министерств и ведомств.

ТАШКЕНТ, 18 июн – Sputnik. Президент южнокорейской компании Hyundai Motor Group Сонг Квон Хан во вторник прибудет с визитом в Узбекистан, где запланированы его переговоры в правительстве.

"Девятнадцатого июня в Ташкент прибывает делегация южнокорейской Hyundai Motor Group во главе с президентом компании Сонг Квон Ханом", — передает пресс-служба МИД Узбекистана.

По данным ведомства, делегация проведет переговоры в правительстве Узбекистана с участием руководителей АО "Узавтопром" и ряда министерств и ведомств. В ноябре 2017 года в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Южную Корею Госкомитет по инвестициям республики и компания Evergreen Motors — официальный дистрибьютор KIA и Hyundai в СНГ — подписали меморандум о взаимопонимании об организации серийного производства автомобилей Hyundai в Узбекистане.

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Ранее местные СМИ сообщали, что Hyundai намерен наладить сборку грузовых автомобилей, автобусов, а также специальных транспортных средств в Намангане (областной центр на востоке Узбекистана). Мощность производства на первом этапе может составить до 1 тысячи единиц машин в год. Сроки начала сборки не называются.

Сейчас в Узбекистане производством автомобилей в структуре АО "Узавтопром" занимаются три предприятия — СП GM Uzbekistan, выпускающее легковые автомобили, ООО "СамАвто", которое производит автобусы и грузовики на шасси Isuzu, и MAN Auto Uzbekistan (Самаркандская область) по выпуску грузовых автомобилей MAN (тягачи, самосвалы, фургоны). СП Uzbekistan Peugeot Citroen Automotive (UzPCA), созданное французской PSA Peugeot Citroen и "Узавтопромом", планирует в 2019 году построить завод по производству микроавтобусов в Джизакской области.